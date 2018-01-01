Германия - Аргентина: прогноз и ставки букмекеров на матч

Сборные Германии и Аргентины проведут товарищеский поединок. Букмекеры уже определили фаворита этой встречи.

В среду, 9-го октября, сборная Германии примет национальную команду Аргентины в товарищеском поединке. Матч состоится на стадионе Зигналь-Идуна-парк в Дортмунде (Германия).

Начиная с 2005-го года команды провели между собой 8 матчей, завоевав по три победы каждая. Два поединка завершились вничью. Интересно, что самая крупная победа Германии над Аргентиной - 4:0, а Аргентины над Германией - 4:2.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является Германия. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.94, а вот триумф аргентинской команды оценили в 3.900. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.80.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на немецкую команду с коэффициентом 1.95, а на соперника - 3.80. Ничью здесь оценили в 3.90.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Германии - 1.85, победа Аргентины - 3.80, ничья - 3.80.

Напомним, матч Германия - Аргентина состоится сегодня, 9-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.