Сборная Украины по мини-футболу уступила в четвертьфинале чемпионата мира

Наша команда завершила выступления на мировом первенстве.

Сборной Украины по мини-футболу не удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Австралии. В 1/4 наша команда проиграла команде Венгрии.

Венгрия - Украина - 3:0

Голы: Середь, 6, Грегус, 38, Ковач, 50+1.

Сборная Венгрии: 1. Бенс Тайти, 5. Ричард Грегус, 6. Миклош Барабаш, 7. Аттиа Фриц, 8. Иштван Марко Сос, 10. Лоранд Мезофалви, 11. Давид Ладаньи, 14. Марк Эгето, 17. Тамаш Середь, 18. Виктор Фулоп, 19. Мате Янош Сушсак, 20. Виктор Торняй, 22. Жолт Хорват, 23. Гернели Ковач, 31. Лайош Тамаш Сикур.

Сборная Украины: 2. Евген Заяц (Фактотум), 3. Виктор Пантелейчук (Агромат / Гриффин), 4. Евгений Андриенко (диаспора), 5. Евгений Задорожный (Фактотум, играющий тренер), 6. Денис Оробченко (диаспора), 7. Андрей Хомин (Фактотум), 8. Евгений Донцов, 9. Анатолий Гаенко (диаспора), 10. Виктор Цой (Киевгорстрой), 11. Евгений Заяц (Альтернатива), 12. Виталий Харченко (Фактотум).

Напомним, в предыдущем круге Украина разобралась со сборной Ганы.