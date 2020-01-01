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Нападающий сборной Литвы: Хотим добиться положительного результата в матче с Украиной

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Арвидас Новиковас отметил, что в первом матче его команде не удалась показать все, на что она способна.
Арвидас Новиковас
Арвидас Новиковас
LRT

Форвард сборной Литвы Арвидас Новиковас прокомментировал предстоящие матчи отбора на Евро-2020 с командами Украины и Сербии в рамках Евро-2020.

“Тяжело смотреть на поражения. Наверное, у нас не вышло показать то, что мы умеем в матче с Украиной. Португальцам мы не давали свободно играть 60 минут. 

Когда мы пропустили второй гол от португальцев, то это стало для нас психологическим ударом. Надеюсь, что мы сможем добиться положительных результатов с Украиной и Сербией, хотим порадовать своих болельщиков“, - отметил Новиковас.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украинка. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей отбора на Евро-2020.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Литвы, Евро-2020
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Источник: lff.lt

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