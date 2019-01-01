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Ибрагимович - о своем памятнике: Доволен статуей больше, чем Роналду

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В Швеции состоялось открытие нового памятника в честь известного форварда Златана Ибрагимовича.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Во вторник, 8-го октября, в шведском городе Мальме около стадиона состоялось открытие памятника, установленного в честь звездного форварда сборной Швеции и Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича.

Статуя футболиста стала подарком от Ассоциации футбола страны за бомбардирские достижения Ибрагимовича Златан изображен стоящим на земном шаре, высоко подняв руки, - это его знаменитый победный жест. Вес памятника - 550 кг, а высота - около 3,5 м.

Статуя Златана Ибрагимовича
Статуя Златана Ибрагимовича
AP

Примечательно, что Ибрагимович лично присутствовал на торжественном открытии памятника.

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“Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, то видите Статую Свободы. Когда приезжаете в Швецию, видите Статую Златана. Для меня большая честь удостоиться памятника в Мальме. Где бы я ни был, я представляю Швецию, ведь это мой дом. Делаю все, чтобы прославлять свою страну.

Что касается самой статуи, я мало забочусь о ее виде. Она не должна быть красивой, она должна что-то значить. Но она мне понравилась. В любом случае, я доволен е больше, чем Роналду. Таково видение художника, и я уважаю это“, - цитирует Ибрагимовича Expressen.

Златан Ибрагимович около своей статуи
Златан Ибрагимович около своей статуи
Reuters

Ранее сообщалось, что именитый швед Златан Ибрагимович запустил собственный челлендж.

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Теги: Златан Ибрагимович, Швеция, футбол, вне игры, памятник
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