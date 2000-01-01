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Игроки сборной Англии уйдут с поля, если будут звучать оскорбления на расовой почве

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Вся команда приняла решение поступить так в случае проявления расизма.
Трент Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

Игроки сборной Англии в предстоящих поединках своей команды готовы пойти на принцип, в случае, если кто-то из футболистов будет оскорблен на расовой почве.

"Если это случится с одним из нас, это случится со всей командой. Наш капитан Гарри Кейн сказал, что мы всей командой покинем поле, если подобное произойдет", - цитирует форварда Абрахама BBC Sport.

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"Если случится подобное, то мы имеем право поступить так. Это командное решение, которое мы принимаем вместе. Неважно, если один игрок подвергся оскорблению  все мы одна команда", - добавил Александр-Арнольд.

Напомним, английские игроки подверглись расизму во время выездного матч против Черногории, а также во время домашнего против Болгарии.

В ближайший международный сбор подопечным Саутгейта предстоит провести два поединка в рамках отбора на Евро-2020 - 11-го октября против сборной Чехии и 14-го октября против Болгарии.

Ранее сообщалось, что матч Аталанта - Фиорентина был остановлен из-за расистских выкриков.

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Теги: сборная Англии по футболу, футбол, расизм, Евро-2020
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