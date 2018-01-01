Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легендарный игрок сборной Канады пропал без вести

Комментариев: 0
На данный момент ведутся активные поиски Пола Джеймса.
Пол Джеймс
Пол Джеймс
Canada Soccer

Бывший полузащитник сборной Канады Пол Джеймс пропал без вести.

Как сообщает официальный сайт полиции Торонто, на данный момент не удалось обнаружить текущее местоположение Джеймса и теперь органы правопорядка просят помощи у общественности.

"Полицейская служба Торонто обращается за помощью в поиске пропавшего человека. 56-летний Пол Джеймс живет в Торонто, но может находиться в Оттаве. Полиция обеспокоена его безопасностью и благополучием", - сказано в заявлении полиции.

Пол Джеймс выступал за сборную Канады с 1983 по 1993 год. В составе национальной команды он дважды выигрывал Кубок КОНКАКАФ. 

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Литвы совершил самоубийство.

Поделись:
Теги: сборная Канады, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь