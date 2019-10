Легендарный игрок сборной Канады пропал без вести

Бывший полузащитник сборной Канады Пол Джеймс пропал без вести.

Как сообщает официальный сайт полиции Торонто, на данный момент не удалось обнаружить текущее местоположение Джеймса и теперь органы правопорядка просят помощи у общественности.

"Полицейская служба Торонто обращается за помощью в поиске пропавшего человека. 56-летний Пол Джеймс живет в Торонто, но может находиться в Оттаве. Полиция обеспокоена его безопасностью и благополучием", - сказано в заявлении полиции.

MISSING: Paul James, 56, lives in the Toronto area @TPS31Div but may also be in the Ottawa area. He is described as 5’8”, 167 lbs., medium build and brown hair. Police are concerned for his safety and well-being. News release https://t.co/fZ1UFufJtI #GO1932498 @OttawaPolice ^CdK pic.twitter.com/IsKpHjkywc