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Мейрелеш: Роналду стоит таких денег, а у Фелиша ничего нет

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Мейрелеш хочет подождать, когда Фелиш станет звездой.
Рауль Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
Getty Images

Бывший полузащитник сборной Португалии Раул Мейрелеш поделился мнением по поводу Жоау Фелиша.

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“Нынешние цены в футболе меня удивляют, но, думаю, что в будущем будет еще хуже. 

Конечно, это разные времена, но могу сравнить только с Криштиану. Я имею в виду, мы видим Роналду, который выиграл все и стоил тех денег, которые за него заплатили. У Фелиша же пока ничего нет. Но такие сейчас цены.

Нам, футбольным фанатам, стоит принять то, что Фелиш стоит этих денег, и позволить ему доказывать свою ценность.

 Если выкладывать огромные суммы, деньги должны быть потрачены не зря“, - цитирует слова Мейрелеша Mundo Deportivo.

Напомним, что Жоау Фелиш перешел в Атлетико за 128 миллионов евро.

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Теги: Рауль Мейрелеш, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш
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