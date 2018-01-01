Мейрелеш: Роналду стоит таких денег, а у Фелиша ничего нет

Мейрелеш хочет подождать, когда Фелиш станет звездой.

Бывший полузащитник сборной Португалии Раул Мейрелеш поделился мнением по поводу Жоау Фелиша.

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“Нынешние цены в футболе меня удивляют, но, думаю, что в будущем будет еще хуже.

Конечно, это разные времена, но могу сравнить только с Криштиану. Я имею в виду, мы видим Роналду, который выиграл все и стоил тех денег, которые за него заплатили. У Фелиша же пока ничего нет. Но такие сейчас цены.

Нам, футбольным фанатам, стоит принять то, что Фелиш стоит этих денег, и позволить ему доказывать свою ценность.

Если выкладывать огромные суммы, деньги должны быть потрачены не зря“, - цитирует слова Мейрелеша Mundo Deportivo.

Напомним, что Жоау Фелиш перешел в Атлетико за 128 миллионов евро.