Истек срок дисквалификации Платини
Француз может приступать к футбольной деятельности.
Бывший президент УЕФА Мишель Платини может с сегодняшнего дня вернуться к работе в футболе.
Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация чиновника, которую он получил в 2015 году, в связи с подозрениями в коррупции.
Йозеф Блаттер, бывший президент ФИФА, сделал французу перевод из средств организации в 2011 году.
Изначально Платини имел срок дисквалификации восемь лет, однако позже сокращен до четырех лет.
“У меня есть одна идея, но сейчас об этом трудно говорить“, - приводит слова Платини AP News.
Отметим, что Платини рассказал подробности своего задержания.
Напомним, что французский функционер дал показания о деле про коррупцию.
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