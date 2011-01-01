Истек срок дисквалификации Платини

Француз может приступать к футбольной деятельности.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини может с сегодняшнего дня вернуться к работе в футболе.

Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация чиновника, которую он получил в 2015 году, в связи с подозрениями в коррупции.

Йозеф Блаттер, бывший президент ФИФА, сделал французу перевод из средств организации в 2011 году.

Изначально Платини имел срок дисквалификации восемь лет, однако позже сокращен до четырех лет.

“У меня есть одна идея, но сейчас об этом трудно говорить“, - приводит слова Платини AP News.

Отметим, что Платини рассказал подробности своего задержания.

Напомним, что французский функционер дал показания о деле про коррупцию.