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Истек срок дисквалификации Платини

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Француз может приступать к футбольной деятельности.
Мишель Платини
Мишель Платини
Getty Images

Бывший президент УЕФА Мишель Платини может с сегодняшнего дня вернуться к работе в футболе. 

Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация чиновника, которую он получил в 2015 году, в связи с подозрениями в коррупции.

Йозеф Блаттер, бывший президент ФИФА, сделал французу перевод из средств организации в 2011 году.

Изначально Платини имел срок дисквалификации восемь лет, однако позже сокращен до четырех лет. 

“У меня есть одна идея, но сейчас об этом трудно говорить“, - приводит слова Платини AP News. 

Отметим, что Платини рассказал подробности своего задержания.

Напомним, что французский функционер дал показания о деле про коррупцию.

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Теги: Мишель Платини, ФИФА, УЕФА
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