Это’о: Я не люблю Гвардиолу, как человека
Камерунец любить Гвардиолу, как тренера.
Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это’о рассказал про взаимоотношения между ним и экс-тренером Барселоны Пепом Гвардиолой.
“Нужно учиться лучшему у каждого тренера, но в футболе есть мнения, и приходит время, когда нужно высказывать свое.
Я влюблен в Гвардиолу - тренера, но не в Гвардиолу - человека. Если отталкиваться от того, какой тренер лучше всего доносил информацию, я учился играть в футбол с Гвардиолой.
Он лучше остальных. Его способ доносить информацию делает его совершенно другим. Он лучший, хоть и, конечно, проигрывает матчи“, - приводит слова Это’о Marca.
Напомним, что камерунец хочет стать первым чернокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов.
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