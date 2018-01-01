Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Это’о: Я не люблю Гвардиолу, как человека

Комментариев: 0
Камерунец любить Гвардиолу, как тренера.
Самуэль Это’о
Самуэль Это’о
Getty Images

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это’о рассказал про взаимоотношения между ним и экс-тренером Барселоны Пепом Гвардиолой.

“Нужно учиться лучшему у каждого тренера, но в футболе есть мнения, и приходит время, когда нужно высказывать свое.

Я влюблен в Гвардиолу - тренера, но не в Гвардиолу - человека. Если отталкиваться от того, какой тренер лучше всего доносил информацию, я учился играть в футбол с Гвардиолой.

Он лучше остальных. Его способ доносить информацию делает его совершенно другим. Он лучший, хоть и, конечно, проигрывает матчи“, - приводит слова Это’о Marca.

Напомним, что камерунец хочет стать первым чернокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов.

Поделись:
Теги: Самуэль Это'О, Пеп Гвардиола
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь