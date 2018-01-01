Это’о: Я не люблю Гвардиолу, как человека

Камерунец любить Гвардиолу, как тренера.

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это’о рассказал про взаимоотношения между ним и экс-тренером Барселоны Пепом Гвардиолой.

“Нужно учиться лучшему у каждого тренера, но в футболе есть мнения, и приходит время, когда нужно высказывать свое.

Я влюблен в Гвардиолу - тренера, но не в Гвардиолу - человека. Если отталкиваться от того, какой тренер лучше всего доносил информацию, я учился играть в футбол с Гвардиолой.

Он лучше остальных. Его способ доносить информацию делает его совершенно другим. Он лучший, хоть и, конечно, проигрывает матчи“, - приводит слова Это’о Marca.

Напомним, что камерунец хочет стать первым чернокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов.