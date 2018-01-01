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Руменнигге: Меня раздражает поведение Федерации футбола Франции

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В Баварии не понимают действия тренерского штаба сборной Франции.
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Румменигге
Getty Images

Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге недоволен действиями тренерского штаба сборной Франции, который вызвал травмированного Люку Эрнандеса.

“Меня раздражает поведение Федерации футбола Франции. Я хотел бы отметить, что Люка Эрнандес не смог сыграть ни в Лиге чемпионов против Тоттенхэма в прошлый вторник, ни в Бундеслиге с Хоффенхаймом в субботу.

Мы были очень удивлены, услышав слова тренера сборной Франции Дидье Дешама, что Люка “готов играть на одной ноге“.

Из четырех игроков, которых вызвали в сборную Франции, конечно, мы отправим трех здоровых игроков - Кингсли Комана, Корентена Толиссо и Бежамена Павара“, - приводит слова Румменигге официальный сайт Баварии.

Отметим, что ранее Бавария готова была объявить бойкот сборной Германии.

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Теги: Карл-Хайнц Румменигге, сборная Франция по футболу, Бавария
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