Руменнигге: Меня раздражает поведение Федерации футбола Франции
Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге недоволен действиями тренерского штаба сборной Франции, который вызвал травмированного Люку Эрнандеса.
“Меня раздражает поведение Федерации футбола Франции. Я хотел бы отметить, что Люка Эрнандес не смог сыграть ни в Лиге чемпионов против Тоттенхэма в прошлый вторник, ни в Бундеслиге с Хоффенхаймом в субботу.
Мы были очень удивлены, услышав слова тренера сборной Франции Дидье Дешама, что Люка “готов играть на одной ноге“.
Из четырех игроков, которых вызвали в сборную Франции, конечно, мы отправим трех здоровых игроков - Кингсли Комана, Корентена Толиссо и Бежамена Павара“, - приводит слова Румменигге официальный сайт Баварии.
Отметим, что ранее Бавария готова была объявить бойкот сборной Германии.
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