Сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу

Национальная команда разгромила команду Ганы.

Сборная Украины без проблем справилась с командой Ганы в рамках 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу.

Наша команда забила восемь безответных голов в ворота соперника.

Гана - Украина - 0:8

Голы: Цой, 3, Харченко, 4, 47, Андриенко, 7, Хомин, 8, 24, 46, Заяц, 35.

Сборная Украины: 2. Евгений Заяц (Фактотум), 3. Виктор Пантелейчук (Агромат / Гриффин), 4. Евгений Андриенко (диаспора), 5. Евгений Задорожный (Фактотум, играющий тренер), 6. Денис Оробченко (диаспора), 7. Андрей Хомин (Фактотум), 8. Евгений Донцов, 9. Анатолий Гаенко (диаспора), 10. Виктор Цой (Киевгорстрой), 11. Евгений Заяц (Альтернатива), 12. Виталий Харченко (Фактотум).

Следующим соперником Украины будет победитель пары Венгрия - Колумбия. Четвертьфинальный матч состоится завтра, 9-го октября.