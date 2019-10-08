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Сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу

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Национальная команда разгромила команду Ганы.
Сборная Украины по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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Сборная Украины без проблем справилась с командой Ганы в рамках 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу. 

Наша команда забила восемь безответных голов в ворота соперника.

Гана - Украина - 0:8

Голы: Цой, 3, Харченко, 4, 47, Андриенко, 7, Хомин, 8, 24, 46, Заяц, 35.

Сборная Украины: 2. Евгений Заяц (Фактотум), 3. Виктор Пантелейчук (Агромат / Гриффин), 4. Евгений Андриенко (диаспора), 5. Евгений Задорожный (Фактотум, играющий тренер), 6. Денис Оробченко (диаспора), 7. Андрей Хомин (Фактотум), 8. Евгений Донцов, 9. Анатолий Гаенко (диаспора), 10. Виктор Цой (Киевгорстрой), 11. Евгений Заяц (Альтернатива), 12. Виталий Харченко (Фактотум).

Следующим соперником Украины будет победитель пары Венгрия - Колумбия. Четвертьфинальный матч состоится завтра, 9-го октября.

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Теги: мини-футбол, сборная Украины, чемпионат мира
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Комментариев (1)
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Krammer56    08.10.2019, 08:33
Оценка:  0
Krammer56
Красавці! От тільки жаль, що в нас ніде і ніхто та й ніколи не повідомляє про такі чемпіонати. А зря. люди б дивилися
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