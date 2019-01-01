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Дешам: Льорис не вернется на поле в 2019 году

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Главный тренер сборной Франции не рассчитывает на Льориса в этом году.
Дидье Дешам
Дидье Дешам
Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал степень серьезности травмы Льориса, которую вратарь получил в матче за Тоттенхэм.

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“Трудно сказать точно, как долго Уго будет восстанавливаться. Известно, что он не поможет нам ни в этом, ни в следующем раунде квалификации Евро-2020.

Вероятнее всего, Льорис не вернется на поле в 2019 году“, - цитирует слова Дешама France 24.

Ранее Дешам просил главного тренера Челси чаще выпускать на поле Жиру.

Напомним, что в чемпионате Италии у игрока Наполи обнаружен перелом грудины.

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Теги: Дидье Дешам, Уго Льорис, футбол
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