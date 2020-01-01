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Нойок может принять гражданство Беларуси

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Футболист не верит в то, что он получит вызов в сборную Украины.
Александр Нойок
Александр Нойок
ФК Динамо-Брест

Полузащитник Динамо-Брест Александр Нойок оценил свои шансы на попадание в сборную Украины.

“В сборной Украины, у меня, насколько я понимаю, вообще шансов нет. Тем более, она сейчас на ходу.

Конечно, я могу сказать:“Вызовите меня, я там сейчас разорву всех“, но команда хорошо играет, отлично выглядит, у нее неплохие молодые футболисты.

В Беларуси я выдал пару хороших сезонов и сейчас вроде тоже неплохой, я забиваю, но шансов вообще ноль. Зе-ро. Если здесь реально будет вариант с паспортом - я его с удовольствием рассмотрю“, - заявил футболист в интервью Профутбол.

В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси на счету Александра пять голов и одна результативная передача в 20 матчах.

Отметим, что Нойок выступал за сборную Украины U-21.

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Теги: футбол, Александр Нойок, сборная Украины по футболу
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