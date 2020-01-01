Месси может получить запрет на въезд в Великобританию

Аргентинца приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно.

Форварду Барселоны Лионелю Месси могут запретить въезд на территорию Великобритании в случае выхода страны из ЕС, сообщает The Sun.

Ранее аргентинца приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов. У него есть гражданство Испании, что позволяет ему посещать Великобританию, поскольку его преступление не было насильственным.

Но если страна осуществит “Брекзит“, у Месси могут возникнуть проблемы.

“Если вы являетесь гражданином ЕС с уголовным прошлым, то можете поехать в Великобританию, если не угрожаете ее национальной безопасности. Если вы не являетесь гражданином ЕС и вам вынесли обвинительный приговор, то вам будет запрещен въезд в Великобританию“, - отметил адвокат иммиграционной службы Эндрю Осборн.

Таким образом, после выхода Великобритании из ЕС, Месси, вероятно, не сможет въехать на территорию страны, потому что с ним будут обращаться как с гражданином государства, не входящего в ЕС.

Отметим, что эта ситуация может привести к проблемам с проведением матчей Лиги чемпионов, поскольку есть ряд футболистов, которые получили условные сроки за уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка не сможет защитить титул в США из-за проблем с визой.