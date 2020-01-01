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Исландия - Франция: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

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Сборные Исландии и Франции проведут матч отбора на Евро-2020. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Исландия - Франция: онлайн трансляция матча
Исландия - Франция: онлайн трансляция матча
Getty Images

В пятницу, 11-го октября, сборная Исландии примет национальную команду Франции в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Рейкьявике (Исландия) на стадионе Лейгардальсведлюр.

Онлайн трансляция матча Исландия - Франция будет доступна в этой новости, начиная с 21:45 по киевскому времени.

В своей истории команды провели между собой 14 матчей, в которых 10 раз побеждали французы и 4 поединка завершились вничью. В рамках нынешней квалификации на Евро-2020 команды встречались в марте. Тогда сборная Франции разгромила соперника со счетом 4:0

Что касается текущего положения команд в турнирной таблице отбора на Евро-2020, то "трехцветные" занимают второе место в группе Н, имея в своем активе 15 очков после 6-ти поединков (5 побед, 1 поражение). "Викинги" же идут третьими с 12-ю баллами (4 победы и 2 поражения).

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является сборная Франции. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу гостей с коэффициентом 1.44 а вот триумф хозяев поля эксперты оценили в 8.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.60.

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Теги: сборная Франции по футболу, сборная Исландии по футболу, онлайн трансляция, Евро-2020, футбол, квалификация, отбор
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