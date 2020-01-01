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Нидерланды - Северная Ирландия: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

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Сборные Нидерландов и Северной Ирландии проведут матч отбора на Евро-2020. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Нидерланды - Северная Ирландия: онлайн трансляция
Нидерланды - Северная Ирландия: онлайн трансляция
Getty Images

В четверг, 10-го октября, сборная Нидерландов примет национальную команду Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе Фейеноорд.

Онлайн трансляция матча Нидерланды - Северная Ирландия будет доступна в этой новости, начиная с 21:45 по киевскому времени.

В рамках нынешней квалификации на Евро-2020 команды встречаются впервые. Всего же в своей истории Нидерланды и Северная Ирландия провели между собой 6 матчей, из которых в трех победили “оранжевые“, в одном - Северная Ирландия и две встречи завершились вничью.

Что касается текущего положения команд в турнирной таблице отбора на Евро-2020, то Северная Ирландия после 5-ти игр идет второй, набрав 12 очков (4 победы, 1 поражение). Нидерланды находятся на третьей строчки, проведя 4 встречи (3 победв, 1 поражение) и заработав 9 баллов.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является сборная Нидерландов. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.15, а вот триумф гостей эксперты оценили в 25.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 7.90.

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Теги: сборная Нидерландов по футболу, сборная Северной Ирландии, онлайн трансляция, футбол, Евро-2020, отбор, квалификация
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