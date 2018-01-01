Германия - Аргентина: онлайн трансляция товарищеского матча

Сборные Германии и Аргентины проведут товарищеский матч. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 9-го октября, сборная Германии примет национальную команду Аргентины в товарищеском поединке. Матч состоится на стадионе Зигналь-Идуна-парк в Дортмунде (Германия).

Онлайн трансляция матча Германия - Аргентина будет доступна в этой новости, начиная с 21:45 по киевскому времени.

Начиная с 2005-го года команды провели между собой 8 матчей, завоевав по три победы каждая. Два поединка завершились вничью. Интересно, что самая крупная победа Германии над Аргентиной - 4:0, а Аргентины над Германией - 4:2.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является Германия. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.82, а вот триумф аргентинской команды оценили в 4.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.