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Аякс выставил невероятный ценник на одного из своих лидеров

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Амстердамский клуб готов продать Зиеша за серьезную сумму.
Хаким Зиеш
Хаким Зиеш
Getty Images

Полузащитник Аякса Хаким Зиеш в прошлом сезоне стал одной из ключевых фигур амстердамцев, как в чемпионате Нидерландов, так и в Лиге чемпионов.

Выступления 26-летнего марокканца на столь высоком уровне породили интерес многих европейских грандов, которые хотели заполучить футболиста в стан своей команды.

Как сообщает De Telegraaf, руководство Аякса готово рассмотреть предложение по Зиешу, но сумма должна быть не менее 50 миллионов евро. Отмечается, что ранее амстердамский клуб согласился бы отпустить полузащитника гораздо дешевле - за 26 миллионов евро.

В текущем сезоне Зиеш сыграл 14 матчей за Аякс по всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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