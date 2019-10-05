Милевский отдал роскошный пас пяткой и помог Динамо Брест одержать победу

Брестский коллектив на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси Динамо Брест минимально обыграло Неман в выездном поединке.

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В этой встрече роскошным голевым пасом отличился украинец Аотем Милевский. Форварда на 80-й минуте поединка отдал передачу пяткой на Павла Савицкого, который отправил мяч в сетку.

На видео момент с пасом Милевского смотрите с 6:24:

На данный момент брестский клуб лидирует в национальном первенстве, имея в своем активе 61 балл после 24-х игр. БАТЭ, идущий вторым, набрал 56 очков, однако имеет одну игру в запасе.

Ранее сообщалось, что украинец Артем Милевский отметился ассистом в поединке с БАТЭ.