Битва редакций: Кто лучше прогнозирует футбол совместно с Parimatch

Редакции спортивных изданий Украинского Медиа Холдинга совместно с компанией Parimatch запускают новый проект "Битва редакций".

Три спортивных издания - Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net примут участие в проекте Битва редакций, целью которого будет определение сильнейшего в прогнозировании спортивных событий.

Редакции вышеперечисленных ресурсов получат специальные депозиты от партнера проекта Parimatch, и используют их для ставок на различные футбольные матчи. Каждую неделю все три команды будут публиковать свои “ставки“.

В них авторы будут указывать свои прогнозы на матчи еврокубков, регулярные поединки чемпионатов и на матчи национальных сборных. По прошествии поединков будут подбиваться итоги, указываться суммы выигрыша или проигрыша.

В финале проекта будет определен победитель - редакция, которая заработает больше всего денег. Проект продлится в период с октября до декабря 2019 года.

До встречи, друзья, мы начинаем!