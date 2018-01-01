Битва редакций: Кто лучше прогнозирует футбол совместно с Parimatch
Три спортивных издания - Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net примут участие в проекте Битва редакций, целью которого будет определение сильнейшего в прогнозировании спортивных событий.
Редакции вышеперечисленных ресурсов получат специальные депозиты от партнера проекта Parimatch, и используют их для ставок на различные футбольные матчи. Каждую неделю все три команды будут публиковать свои “ставки“.
В них авторы будут указывать свои прогнозы на матчи еврокубков, регулярные поединки чемпионатов и на матчи национальных сборных. По прошествии поединков будут подбиваться итоги, указываться суммы выигрыша или проигрыша.
В финале проекта будет определен победитель - редакция, которая заработает больше всего денег. Проект продлится в период с октября до декабря 2019 года.
До встречи, друзья, мы начинаем!
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