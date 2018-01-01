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Де Хеа станет владельцем футбольного клуба

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Вратарь собирается купить клуб из Испании.
Де Хеа
Де Хеа
Getty Images

Голкипер Манчестер Юнайтед Де Хеа хочет приобрести футбольный клуб Эльче, как сообщает Superdeporte.

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Эльче основан в 1923 году. На данный момент команда выступает во втором дивизионе Испании. Последнее выступление в высшем дивизионе было в сезоне 2014/2015.

По информации источника, ориентировочная сумма покупки клуба составляет около 18 миллионов евро.

Отмечается, что приобретение состоится в ближайшие месяца.

Отметим, что самый богатый человек Европы опроверг слухи о покупке клуба из Италии.

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Теги: Давид Де Хеа, Эльче
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