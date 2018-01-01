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Английский фанат принял Ислам из-за Салаха

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Футбол меняет людей.
Салах
Салах
Getty Images

Болельщик Ноттингем Форест Бен Берд рассказал о своем решении принять Ислам из-за полузащитника Ливерпуля Мохамеда Салаха.

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“Я прошел путь от ненависти к Исламу до его принятия. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться.

Будучи студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном, настроенные против представителей этой религии.

Тогда я относился к мусульманам как к отстающим во всем людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить господство.

Салах, его образ жизни и то, как он разговаривает с людьми, вдохновили меня на принятие Ислама. Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят что-то другое - не то, что обычно подают в СМИ.

Я новичок в Исламе и все ещё учусь. Это тяжело. Твой образ жизни меняется.

Думаю, мои друзья не верят, что я стал мусульманином, потому что я сам не особо изменился. Мне просто кажется, что мое сердце стало лучше“, - приводит слова Берда The Guardian. 

Напомним, что Салах перешел в Ливерпуль в 2017 году.

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Теги: Бен Берд, Мохамед Салах, Ислам, вне игры
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