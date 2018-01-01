Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дешам: Я попрошу Лэмпарда хоть иногда выпускать Жиру

Комментариев: 0
Главный тренер сборной Франции поддержал своего нападающего.
Жиру
Жиру
Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением про нападающего Челси Оливье Жиру.

“Перед прошлым международным перерывом Лэмпард попросил меня не использовать Канте. Если он по-прежнему этого хочет, я позвоню ему и порошу хотя бы иногда выпускать Жиру!

Я не хочу преуменьшать заслуги Оливье в нашей команде, он на третьем месте в списке бомардиров Франции за всю историю. 

Надеюсь, его ситуация разрешится. Дело в игровом ритме, в такой ситуации он не может показывать лучшую форму“, - приводит слова Дешама Squawka.

Отметим, что француз намерен обойти Платини в списке бомбардиров. 

Поделись:
Теги: Дидье Дешам, Оливье Жиру, Фрэнк Лэмпард, сборная Франции по футболу, Челси
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь