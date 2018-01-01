Дешам: Я попрошу Лэмпарда хоть иногда выпускать Жиру

Главный тренер сборной Франции поддержал своего нападающего.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением про нападающего Челси Оливье Жиру.

“Перед прошлым международным перерывом Лэмпард попросил меня не использовать Канте. Если он по-прежнему этого хочет, я позвоню ему и порошу хотя бы иногда выпускать Жиру!

Я не хочу преуменьшать заслуги Оливье в нашей команде, он на третьем месте в списке бомардиров Франции за всю историю.

Надеюсь, его ситуация разрешится. Дело в игровом ритме, в такой ситуации он не может показывать лучшую форму“, - приводит слова Дешама Squawka.

Отметим, что француз намерен обойти Платини в списке бомбардиров.