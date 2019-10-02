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"Минский сутенер": Милевский предстал в новом образе

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Футболисты брестского Динамо решили разнообразить свои будни мини-карнавалом.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Игроки брестского Динамо решили принять участие в костюмированном шоу и примерили самые необычные образы - пирата, зайца, боксера, американского полицейского и другие.

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Украинский форвард клуба Артем Милевский на своей страничке в Instagram опубликовал фото, на котором показал всю команду в необычных образах. Сам Милевский был в черной шубе (четвертый слева в верхнем ряду).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zayac vsemu golova!!!🤝💪🔵⚪️🤘

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Александр Панков, агент Милевского, решил потроллить футболиста и в шутку написал: "Ты в этой шубе, как сутенер минский".

Отметим, что другой украинец, Александр Нойок, предстал в образе популярного певца Валерия Леонтьева.

Ранее сообщалось, что известная ведущая Тина Канделаки рассказала о сексе с Артемом Милевским.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Брест, футбол, вне игры, фото, прикол
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