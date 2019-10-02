"Минский сутенер": Милевский предстал в новом образе
Игроки брестского Динамо решили принять участие в костюмированном шоу и примерили самые необычные образы - пирата, зайца, боксера, американского полицейского и другие.
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Украинский форвард клуба Артем Милевский на своей страничке в Instagram опубликовал фото, на котором показал всю команду в необычных образах. Сам Милевский был в черной шубе (четвертый слева в верхнем ряду).
Александр Панков, агент Милевского, решил потроллить футболиста и в шутку написал: "Ты в этой шубе, как сутенер минский".
Отметим, что другой украинец, Александр Нойок, предстал в образе популярного певца Валерия Леонтьева.
Ранее сообщалось, что известная ведущая Тина Канделаки рассказала о сексе с Артемом Милевским.
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