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Погба выбыл из строя на три недели

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Повреждение Поля Погба не позволит ему сыграть в матчах сборной Франции, а также в поединке группового этапа Лиги Европы.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не попал в заявку команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ, а также не сыграет за сборную Францию в квалификационных поединках на Евро-2020 против Исландии и Турции.

Как сообщил главный тренер французской национальной сборной Дидье Дешам, у хавбека диагностировали повреждение.

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“У Погба новые проблемы с голеностопом. Он сыграл в матче Кубка английской лиги, затем снова играл в понедельник с Арсеналом. Из-за этого повреждения он выбыл на три недели.

Я бы хотел, чтобы он был с нами, но, к сожалению, его физическое состояние не позволяет присутствовать“, - приводит слова Дешама Goal.

Ранее сообщалось, что легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Погба после матча с Арсеналом.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Дидье Дешам, сборная Франции по футболу, футбол, травма
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