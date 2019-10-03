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Сантуш: Ситуация вокруг Бернарду Силвы - абсурд

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Португалец защитил своего подопечного.
Сантуш
Сантуш
Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ситуацию с записью в Twitter Бернарду Силвы про Бенжамена Менди.

“Я не скажу, что думаю. Просто хочу отметить, что это полный абсурд. Бернарду хороший человек. Подобная ситуация - абсурд. Он этого не заслуживает“, - цитирует слова Сантуша A Bola.

Отметим, что FA дало несколько дней ответить на обвинение Бернарду Силве.

Напомним, что Гвардиола заступился за своего игрока.

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Теги: Фернарнду Сантуш, Бернарду Силва, Бенжамен Менди
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