Сантуш: Ситуация вокруг Бернарду Силвы - абсурд

Португалец защитил своего подопечного.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ситуацию с записью в Twitter Бернарду Силвы про Бенжамена Менди.

“Я не скажу, что думаю. Просто хочу отметить, что это полный абсурд. Бернарду хороший человек. Подобная ситуация - абсурд. Он этого не заслуживает“, - цитирует слова Сантуша A Bola.

Отметим, что FA дало несколько дней ответить на обвинение Бернарду Силве.

Напомним, что Гвардиола заступился за своего игрока.