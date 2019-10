Обамеянг: Мистер Ватцке, вы такой клоун

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал слова председателя совета директоров Боруссии Дортмунд Ханса-Йоакима Ватцке.

Ватцке сказал, что игрок ушел покинул клуб из-за финансового предложения со стороны Арсенала и добавил, что Обамеянг грустит, когда наблюдает за Лигой чемпионовов по телевизору.

“Вам же лучше, что я никогда рассказывал о том, почему на самом деле ушел из Боруссии.

Мистер Ватцке, вы такой клоун. Помню, как вы говорили, что никогда не продадите Усмана Дембеле, а когда увидели предложение больше 100 млн евро, вы были первый, кто взял эти деньги.

Не говорите о деньгах, пожалуйста! Оставьте меня в покое“, - написал Обамеянг в своем Twitter.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽