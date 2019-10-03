Нойок: В стране не должно быть гей-парадов

Украинский футболист против ЛГБТ.

Украинский полузащитник брестского Динамо Александр Нойок рассказал свою точку зрения по поводу парадов ЛГБТ.

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Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная, и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве провели, я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно. Как это?

Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с такой долей ностальгии - все было так хорошо, классно.

Вот, наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс“, - заявил Нойок в эфире YouTube-канала MelkazeRaw.

Напомним, что Нойок перебрался в Динамо Брест в 2016 году.