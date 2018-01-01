Аллегри может вернуться к тренерской работе в ближайшее время
Итальянский специалист взял годичную паузу после работы в Ювентусе.
Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри после ухода из итальянской команды взял годичную паузу в работе.
Ряде итальянских СМИ сообщают о том, что наставник может вернуться в футбол раньше указанного срока.
Среди возможных клубов, где может продолжить карьеру Аллегри, называют Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, ПСЖ и Милан.
Ранее сообщалось, что Аллегри является главным кандидатом на замену Оле-Гуннару Сульшеру в МЮ.
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