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Кардифф обжалует решение ФИФА о выплате денег за погибшего Салу

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Английский клуб не согласен с вердиктом.
Кардифф
Кардифф
Getty Images

Представитель Кардифф заявил, что клуб будет оспаривать решение Спортивном арбитражном суде (CAS), как сообщает Sky Sports.

В своем заявление он рассказал, что клуб разочарован решением ФИФА и считает, что оно вынесено  несправедливо.

Ранее ФИФА обязала Кардифф выплатить 6 миллионов евро Нанту за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе этого года.

Отметим, что полная сумма трансфера составляла 17 миллионов евро.

Напомним, что Сала должен был перейти в Кардифф, но самолет не долетел до Англии. В итоге погиб сам футболист и пилот, который осуществлял перелет.

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Теги: Кардифф, Нант, ФИФА
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