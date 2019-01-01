Кардифф обжалует решение ФИФА о выплате денег за погибшего Салу

Английский клуб не согласен с вердиктом.

Представитель Кардифф заявил, что клуб будет оспаривать решение Спортивном арбитражном суде (CAS), как сообщает Sky Sports.

В своем заявление он рассказал, что клуб разочарован решением ФИФА и считает, что оно вынесено несправедливо.

Ранее ФИФА обязала Кардифф выплатить 6 миллионов евро Нанту за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе этого года.

Отметим, что полная сумма трансфера составляла 17 миллионов евро.

Напомним, что Сала должен был перейти в Кардифф, но самолет не долетел до Англии. В итоге погиб сам футболист и пилот, который осуществлял перелет.