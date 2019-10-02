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Канделаки о сексе с Милевским: На здоровье

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Канделаки не стала отрицать слова про роман с украинским футболистом.
Тина Канделаки
Тина Канделаки
Getty Images

Известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки прокомментировала слова нападающего Динамо-Брест Артема Милевского.

Напомним, что украинский футбол рассказал про роман с ведущей в интервью на YouTube-канале Красава.

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“С удовольствием отвечу на этот вопрос. Знаю, миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже!

У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой роман с ним в третьем классе потряс всю 64-ю среднюю школу. У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже.

И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием Бровко вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились.

Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет. Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку: оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни - это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. На здоровье“, - рассказала Канделаки в программе Дай Дудя на радио Эхо Москвы.

Отметим, что Милевский высказался по поводу теперешнего сезона Динамо Киев.

Напомним, что футболист призвал Шевченко вызвать его в сборную Украины.

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Теги: Тина Канделаки, Артем Милевский, вне игры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  02.10.2019, 12:11
Оценка:  +2
pусский
Подставить пизду по пьяни - это роман? Ну и романтичная блять эта Тинка, гы-гы-гы!
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