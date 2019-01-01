Кадара вызвали в сборную Венгрии
Защитник Динамо присоединится к своей национальной команде в матчах отбора на Евро-2020.
Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар получил вызов в сборную Венгрии на матчи квалификации Евро-2020 против Хорватии и Азербайджана, сообщает пресс-служба Федерации футбола Венгрии.
Отметим, что после шести туров отбора венгры занимают третье место в группе Е, имея в активе девять пунктов.
Кадар провел за национальную команду 56 матчей. На его счету один гол и шесть результативных передач.
Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей отбора на Евро-2020.
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