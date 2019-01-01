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Кадара вызвали в сборную Венгрии

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Защитник Динамо присоединится к своей национальной команде в матчах отбора на Евро-2020.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
Getty Images

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар получил вызов в сборную Венгрии на матчи квалификации Евро-2020 против Хорватии и Азербайджана, сообщает пресс-служба Федерации футбола Венгрии.

Отметим, что после шести туров отбора венгры занимают третье место в группе Е, имея в активе девять пунктов.

Кадар провел за национальную команду 56 матчей. На его счету один гол и шесть результативных передач.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей отбора на Евро-2020.

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Теги: футбол, Евро-2020, Тамаш Кадар, сборная Венгрии
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