Кадара вызвали в сборную Венгрии

Защитник Динамо присоединится к своей национальной команде в матчах отбора на Евро-2020.

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар получил вызов в сборную Венгрии на матчи квалификации Евро-2020 против Хорватии и Азербайджана, сообщает пресс-служба Федерации футбола Венгрии.

Отметим, что после шести туров отбора венгры занимают третье место в группе Е, имея в активе девять пунктов.

Кадар провел за национальную команду 56 матчей. На его счету один гол и шесть результативных передач.

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