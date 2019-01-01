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Роналду: Я одержим успехом

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Нападающий Ювентуса рассказал про планы на будущее.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился мыслями о ближайшем будущем.

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“Я не сумасшедший, я одержим не тренировками, а успехом - это разные вещи. Я все еще люблю футбол, и возраст не имеет значения.

Последние пять лет я получаю удовольствие от того, что делаю и вне футбола.

Завершение карьеры? Кто знает, что произойдет через год или два. Не хочу никому подражать. Всегда надо быть самим собой. Имеет значение лишь то, как вы справляетесь с давлением.

В футболе у меня больше контроля, я знаю, что могу сделать. В бизнесе все сложнее, ведь ты зависишь от других людей, но у меня хорошая команда. Это будет непростой задачей.

Потребовалось много лет упорного труда, чтобы достичь того, что у меня есть в футболе.

Вне футбола я еще не на вершине, но я конкурентоспособный парень, поэтому мне не нравится быть вторым или третьим. Всегда хочу быть номером один“, - цитирует слова Роналду SportBible.

Отметим, что Роналду попал в символическую сборную года по версии ФИФА.

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Теги: Криштиану Ронадлду, Ювентус, сборная Португалии по футболу
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