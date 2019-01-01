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Венгер: У меня есть несколько интересных предложений

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Французский специалист признался, что с удовольствием посетил церемонию Легенды футбола-2019.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер в ближайшее время хочет вернуться в футбол.

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“После ухода из Арсенала я получал интересные предложения, несколько из которых я сейчас рассматриваю.

Но было одно предложение, которое я принял без раздумий и с большим удовольствием - посетить церемонию Легенды футбола-2019“, - цитирует Венгера Goal.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер получит должность в ФИФА.

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Теги: футбол, Арсен Венгер
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