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Алан Рушел впервые забил гол после авиакатастрофы Шапекоэнсе

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Защитник, выживший в ужасной авиакатастрофе, забил победный гол за Гояс в ворота Крузейро.
Алан Рушел
Алан Рушел
Getty Images

Крайний защитник Алан Рушел стал одним из выживших в ужасной авиакатастрофе Шапекоэнсе, которая произошла в ноябре 2016-го года.

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Футболист на данный момент выступает в бразильском клубе Гояс и сыграл в первенстве страны против Крузейро. Латераль забил в этом поединке единственный и победный гол для своей команды, который стал для него первым после трагедии.

Напомним, авиакатастрофа случилась в Колумбии 29 ноября 2016 года. В катастрофе, кроме Рушела, выжили только двое футболистов - вратарь Джексон Фоллман и защитник Нето, а также двое членов экипажа.

Спустя почти девять месяцев после катастрофы Рушел сумел вернуться на поле в товарищеском матче с Барселоной. В нынешнем сезоне на счету Алана Рушела два матча за Гояс в бразильской Серии А.

Ранее сообщалось, что выживший футболист Шапекоэнсе в шутку симулировал судорогу протеза.

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Теги: Алан Рушел, Шапекоэнсе, чемпионат Бразилии по футболу, гол, футбол, видео
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