Конфуз дня: Авторитетный портал Transfermarkt приписал Месси лишний Золотой мяч

В профиле аргентинского форварда на сайте популярного портала была допущена ошибка.

Известный статистический портал Transfermarkt, который постоянно приводит трансферную стоимость футболистов, допустил серьезную ошибку в профиле нападающего Барселоны Лионеля Месси.

На странице 31-летнего аргентинца в разделе “Награды“ можно увидеть, что в активе Месси 6 Золотых мячей - трофея, который ежегодно получает лучший игрок года в Европе.

Однако, на самом деле, у Лионеля всего лишь пять таких наград. Таким образом, портал Transfermarkt ошибочно приписал форварду еще один трофей.

Напомним, в 2018-м году Золотой мяч получил полузащитник Реала Лука Модрич, который прервал десятилетнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Отметим, что обладателя Золотого мяча-2019 назовут уже 2-го декабря.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси получил награду лучшему футболисту года по версии ФИФА.

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