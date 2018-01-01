Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ФИФА обязала Кардифф выплатить деньги Нанту за трансфер погибшего Салы

Комментариев: 0
Кардифф заплатит за игрока.
Кардифф Сити
Кардифф Сити
Getty Images

Комитет по статусу игроков ФИФА обязал Кардифф Сити заплатить Нанту 6 миллионов евро за трансфер погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, как сообщает Sky Sports. 

Как информируется, эта сумма соответствует первому взносу, который английский клуб должен был заплатить Нанту за трансфер игрока. Полная сумма трансфера составляла 17 миллионов евро.

Оба клуба могут обжаловать решение Комитета в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 

Напомним, что Сала должен был перейти в Кардифф, но самолет не долетел до Англии. В итоге погиб сам футболист и пилот, который осуществлял перелет.

Отметим, что двое людей, которые сфотографировали тело футболиста получили срок.

Поделись:
Теги: Эмилиано Сала, Кардифф Сити, Нант
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь