ФИФА обязала Кардифф выплатить деньги Нанту за трансфер погибшего Салы

Кардифф заплатит за игрока.

Комитет по статусу игроков ФИФА обязал Кардифф Сити заплатить Нанту 6 миллионов евро за трансфер погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, как сообщает Sky Sports.

Как информируется, эта сумма соответствует первому взносу, который английский клуб должен был заплатить Нанту за трансфер игрока. Полная сумма трансфера составляла 17 миллионов евро.

Оба клуба могут обжаловать решение Комитета в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, что Сала должен был перейти в Кардифф, но самолет не долетел до Англии. В итоге погиб сам футболист и пилот, который осуществлял перелет.

Отметим, что двое людей, которые сфотографировали тело футболиста получили срок.