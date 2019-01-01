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Вейналдум о сборной года ФИФА: Месси и Роналду всегда будут там, систему нужно менять

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Нидерландец возмущен выбором игроков в символическую сборную года.
Джорджиньо Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум высказался по поводу символической сборной года по версии FIFA.

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“У каждого игрока есть свое мнение. Думаю, некоторые из них просто написали имена своих любимых одиннадцати футболистов, что отличается от списка лучших игроков завершившегося сезона.

Роналду и Месси всегда будут в этой сборной. Даже если они провели не самый лучший свой сезон. Может, эта система нуждается в изменениях, потому что есть игроки, которые должны быть в этом списке, но не оказались там.

По моему мнению, Робертсон и Александер-Арнолд однозначно должны были быть включены в число лучших по итогам сезона. Кроме того, Мане и Салах тоже должны были быть там“, -  приводит слова Вейналдума Business Insider со ссылкой на The Athletic.

Напомним, что в сборную года вошло только два игрока Ливерпуля, а в то время игроков Реала - 4.

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Теги: Джорджиньо Вейналдум, FIFA, награда
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