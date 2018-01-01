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Саудовская Аравия и Катар хотят провести Суперкубок Испании

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Обновленный Суперкубок Испании наверняка пройдет за пределами страны.
Федерация Футбола Исании
Федерация Футбола Исании
Getty Images

Обновленный Суперкубок Испании может поменять место проведения турнира. Главным претендентом является Саудовская Аравия и Катар, как сообщает AS.

По информации источника, за право провести турнир на своей территории борются Саудовская Аравия и Катар. Обе страны готовы заплатить Королевской федерации футбола Испании (RFEF) по 30 миллионов евро.

Посредником в переговорах между Луисом Рубиалесом, президентом RFEF, и арабской стороной выступает защитник Барселоны Жерар Пике.

Однако сообщается, что Королевская федерация футбола Испании хочет внести в соглашение ряд условий, которые касаются прав женщин на посещение стадионов без ограничений во время турнира.

Правительство Испании обеспокоены нестабильностью в странах, но решение лежит на RFEF.

Турнир продлится с 8 по 12 января 2020 года. В нем примут участие Барселона, Валенсия, мадридский Реал и Атлетико.

Напомним, что Суперкубок Испании поменял свой формат. 

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Теги: Суперкубок Испании, Бареслона, Валенсия, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
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