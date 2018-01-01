Капитан Дерби пропустит больше года

Последствия ДТП оказались более весомыми.

Капитан Дерби Каунти защитник Ричард Кио выбыл из состава на длительный срок, как сообщает Sky Sports.

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Напомним, что трое игроков Дерби попали в дорожно-транспортном происшествии после командного ужина, а капитан команды 33-летний футболист получил разрыв двух связок колена.

По информации источника, на восстановление игрока может понадобиться около 15 месяцев. Ожидается, что игрок вернется на поле в декабре 2020 года.

Контракт Кио с Дерби рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что в Шотландии в аварию попал бывший нападающий сборной Англии.