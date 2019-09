Нападающий Рейнджерс попал в аварию

Нападающий Рейнджерс Джермейн Дефо попал в аварию после победы над Абердином 5:0 в матче чемпионата Шотландии, как сообщает Sky Sports.

Авария произошла в Глазго. По словам очевидцев, Дефо не пострадал и сам ушел с места происшествия. На место ДТП быстро приехали полицейские и бригады скорой помощи.

Клуб подтвердил, что Дефо действительно попал в ДТП, но в аварии никто серьезно не пострадал.

#RangersFC can confirm there was a collision earlier this evening involving striker @IAmJermainDefoe and we are happy and relieved to say that no one was seriously injured.