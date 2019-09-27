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Фанаты нидерландского клуба силой вывели владельца команды со стадиона

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Болельщики Роды продемонстрировали свое недовольство работой владельца команды.
Фанаты вывели со стадиона владельца клуба
Фанаты вывели со стадиона владельца клуба
кадр из видео

Болельщики клуба Рода, выступающего во втором дивизионе Нидерландов, выразили свое недовольство работой владельца команды Маурисио Гарсии.

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Как сообщает Tutto Mercato, фанаты клуба помещали Гарсии попасть в собственный офис на стадионе команды. Вначале люди просто не пустили мужчину в помещение, а потом вовсе вытолкали его за пределы арены.

Примечательно, что сотрудники стадиона даже не пытались помешать болельщикам.

Гарсия приобрел Роду летом 2018-го года, после того как клуб вылетел из Эредивизи. Болельщики недовольны тем фактом, что владелец команды пассивно управляет клубом и не совершает трансферы, которые позволят команде вернуться в высший дивизион.

Ранее сообщалось, что фанаты Лиона исполнили невероятный перформанс перед матчем с ПСЖ.

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Теги: Нидерланды, фанаты, владелец, футбол, конфликт, вне игры
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