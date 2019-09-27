Фанаты нидерландского клуба силой вывели владельца команды со стадиона
Болельщики клуба Рода, выступающего во втором дивизионе Нидерландов, выразили свое недовольство работой владельца команды Маурисио Гарсии.
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Как сообщает Tutto Mercato, фанаты клуба помещали Гарсии попасть в собственный офис на стадионе команды. Вначале люди просто не пустили мужчину в помещение, а потом вовсе вытолкали его за пределы арены.
Примечательно, что сотрудники стадиона даже не пытались помешать болельщикам.
Boze fans @rodajckerkrade brengen Mauricio Garcia de la Vega het stadion uit. Dat gebeurde tijdens de rust van Roda tegen De Graafschap. pic.twitter.com/jpPZc6ZXIA— ZO-NWS (@ZO_NWS) 27 сентября 2019 г.
Гарсия приобрел Роду летом 2018-го года, после того как клуб вылетел из Эредивизи. Болельщики недовольны тем фактом, что владелец команды пассивно управляет клубом и не совершает трансферы, которые позволят команде вернуться в высший дивизион.
Ранее сообщалось, что фанаты Лиона исполнили невероятный перформанс перед матчем с ПСЖ.
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