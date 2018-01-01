Пьяный судья в Чехии едва стоял на ногах во время матча

Боковой арбитр отработал только первый тайм,а на второй уже не вышел.

В матче Бероун - Сланы, который состоялся в рамках молодежного первенства Чехии, произошел вызывающий инцидент.

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Боковой арбитр поединка Милан Шефар появился на поле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Судья с трудом стоял на ногах и несколько раз падал на газон. Сотрудники стадиона указали главному рефери на состояние лайнсмена, но он полностью отработал первый тайм.

Utkání dorostu mezi Berounem a Slaným... pic.twitter.com/IOJnAXsFaZ — Sportovní Hlášky (@SportovniHlasky) 22 сентября 2019 г.

По информации denik.cz, футбольная ассоциация отстранили Шефера на год от работы в футбольных поединках и наложила штраф в размере 40 тысяч чешских крон (примерно 1550 евро). Главный судья также Томаш Брожек тоже получил годовую дисквалификацию и штраф.

Ранее сообщалось, что игроки Дерби Каунти попали в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.