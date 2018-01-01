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Пьяный судья в Чехии едва стоял на ногах во время матча

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Боковой арбитр отработал только первый тайм,а на второй уже не вышел.
Милан Шефер
Милан Шефер
denik.cz

В матче Бероун - Сланы, который состоялся в рамках молодежного первенства Чехии, произошел вызывающий инцидент.

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Боковой арбитр поединка Милан Шефар появился на поле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Судья с трудом стоял на ногах и несколько раз падал на газон. Сотрудники стадиона указали главному рефери на состояние лайнсмена, но он полностью отработал первый тайм.

По информации denik.cz, футбольная ассоциация отстранили Шефера на год от работы в футбольных поединках и наложила штраф в размере 40 тысяч чешских крон (примерно 1550 евро). Главный судья также Томаш Брожек тоже получил годовую дисквалификацию и штраф.

Ранее сообщалось, что игроки Дерби Каунти попали в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги: Чехия, футбол, рефери, арбитр, скандал, алкоголь
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