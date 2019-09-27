Ирина Морозюк эффектно ответила на вызов Ибрагимовича

Жена украинского футболиста в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях.

Ирина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk/

Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, отреагировала на новый челлендж, который в Сети запустил знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович. На своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео, на котором она повторила трюк легендарного шведа. Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк разделась, выполняя оригинальный трюк.

Горемыкина Екатерина