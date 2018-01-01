КОНМЕБОЛ оставила в силе дисквалификацию Месси

Аргентинский футболист не сможет выступать за сборную 3 месяца.

Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) оставил в силе дисквалификацию нападающего Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси, как сообщает Mundo Deportivo.

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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подавала апелляцию и просила смягчить наказание аргентинского нападающего с трех до двух месяцев, но получила отказ.

Начало дисквалификации игрока начинается с 3 августа 2019 года. Из-за этого Месси не сможет помочь своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.

Напомним, что футболист во время Кубка Америки - 2019 обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.