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КОНМЕБОЛ оставила в силе дисквалификацию Месси

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Аргентинский футболист не сможет выступать за сборную 3 месяца.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) оставил в силе дисквалификацию нападающего Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси, как сообщает Mundo Deportivo.

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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подавала апелляцию и просила смягчить наказание аргентинского нападающего с трех до двух месяцев, но получила отказ.

Начало дисквалификации игрока начинается с 3 августа 2019 года. Из-за этого Месси не сможет помочь своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.

Напомним, что футболист во время Кубка Америки - 2019 обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. 

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, КОНМЕБОЛ, футбол
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