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Ибрагимович запустил новый челлендж

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Шведский футболист стал персонажем из "Матрицы".
Ибрагимович
Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в Instagram.

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Название нового челленджа – matrixchallenge. Во время исполнения участник должен продержать мяч на груди короткое время и, наклонившись назад, двигать руками, как всем известный главный герой известного фильма “Матрица“ - Нео.

Шведский футболист передал эстафету полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле. 

Напомним, что ранее уже мировое общество упражнялась в другом челлендже - Bottle Cap Challenge.

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Теги: matrixchallenge, Златан Ибрагимович, вне игры
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