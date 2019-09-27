Шведский футболист стал персонажем из "Матрицы".

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в Instagram.

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Название нового челленджа – matrixchallenge. Во время исполнения участник должен продержать мяч на груди короткое время и, наклонившись назад, двигать руками, как всем известный главный герой известного фильма “Матрица“ - Нео.

Шведский футболист передал эстафету полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Напомним, что ранее уже мировое общество упражнялась в другом челлендже - Bottle Cap Challenge.