Ибрагимович запустил новый челлендж
Шведский футболист стал персонажем из "Матрицы".
Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в Instagram.
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Название нового челленджа – matrixchallenge. Во время исполнения участник должен продержать мяч на груди короткое время и, наклонившись назад, двигать руками, как всем известный главный герой известного фильма “Матрица“ - Нео.
Шведский футболист передал эстафету полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
Напомним, что ранее уже мировое общество упражнялась в другом челлендже - Bottle Cap Challenge.
Полная версия правил