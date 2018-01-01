Сантьяго Солари: Хотел бы возглавить серьезный проект в топ-лигах
Бывший тренер мадридского Реала Сантьяго Солари рассказал о планах на будущее.
Читай также: Аллегри - среди главных кандидатов на замену Сульшеру в МЮ
“Хотел бы тренировать в Европе, взять серьезный проект в топ-лигах. В прошлом году я смотрел Премьер-лигу и наблюдал, как она сильно выросла. Это была фантастическая кампания для английских команд.
Также есть много разных культур – у вас есть испанские, немецкие, английские тренеры. Менеджеры со всего мира.
Мне нравится следующий тип футбола: когда команда ведет игру, имеет атакующий стиль, высокий и агрессивный темп.
Но для того, чтобы добиться этого, нужно уметь высоко защищаться, быстро переходить из обороны в атаку, и, конечно, талант игроков - значительная часть этого“, - цитирует слова Солари BBC.
Отметим, что Солари стал тренером Реала в ноябре 2018 года, после увольнения Лопетеги.
Напомним, что Зидан сменил Сантьяго на тренерском мостике “сливочных“.
Полная версия правил