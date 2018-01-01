Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сантьяго Солари: Хотел бы возглавить серьезный проект в топ-лигах

Комментариев: 0
Бывший тренер Реала хочет тренировать.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Бывший тренер мадридского Реала Сантьяго Солари рассказал о планах на будущее.

Читай также: Аллегри - среди главных кандидатов на замену Сульшеру в МЮ

“Хотел бы тренировать в Европе, взять серьезный проект в топ-лигах. В прошлом году я смотрел Премьер-лигу и наблюдал, как она сильно выросла. Это была фантастическая кампания для английских команд.

Также есть много разных культур – у вас есть испанские, немецкие, английские тренеры. Менеджеры со всего мира.

Мне нравится следующий тип футбола: когда команда ведет игру, имеет атакующий стиль, высокий и агрессивный темп.

Но для того, чтобы добиться этого, нужно уметь высоко защищаться, быстро переходить из обороны в атаку, и, конечно, талант игроков - значительная часть этого“, - цитирует слова Солари BBC.

Отметим, что Солари стал тренером Реала в ноябре 2018 года, после увольнения Лопетеги. 

Напомним, что Зидан сменил Сантьяго на тренерском мостике “сливочных“.

Поделись:
Теги: Сантьяго Солари, Реал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь