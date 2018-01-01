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ФИФА привела доказательства голосования капитана сборной Никарагуа

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Игрок сборной Никарауга решил привлечь внимание к себе.
ФИФА
ФИФА
Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) отрицает заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о том, что он не голосовал за Лионеля Месси.

ТАСС сделал запрос в ФИФА о предоставление копии протокола голосования за лучшего игрока капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры.

На фотографии видно, что Хуан Баррера отдал первое место Лионелю Месси, второе место - Садио Мане, а третье - Криштиану Роналду.

Напомним, Лионель Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА, опередив в голосовании Вирджила Ван Дейка и Криштиану Роналду.

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Теги: Хуан Баррера, Лионель Месси, ФИФА
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