ФИФА привела доказательства голосования капитана сборной Никарагуа

Игрок сборной Никарауга решил привлечь внимание к себе.

Международная федерация футбола (ФИФА) отрицает заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о том, что он не голосовал за Лионеля Месси.

ТАСС сделал запрос в ФИФА о предоставление копии протокола голосования за лучшего игрока капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры.

На фотографии видно, что Хуан Баррера отдал первое место Лионелю Месси, второе место - Садио Мане, а третье - Криштиану Роналду.

Напомним, Лионель Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА, опередив в голосовании Вирджила Ван Дейка и Криштиану Роналду.