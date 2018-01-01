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Лос-Анджелес досрочно стал победителем регулярного сезона в MLS

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Коллектив из Лос-Анджелеса стал недостижимым для конкурентов за два тура до финиша регулярного чемпионата.
Лос-Анджелес досрочно выиграл регулярный сезон в MLS
Лос-Анджелес досрочно выиграл регулярный сезон в MLS
twitter.com/LAFC

В матче 32-го тура МЛС Лос-Анджелес обыграл хьюстонское Динамо со счетом 3:1. Победу в этом поединке Лс-Анджелесу принесли голы Карлоса Велы, Диего Росси и Эдуарда  Атуэсты.

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Благодаря этой победе команда стала недостижимой не только для соперников по Западной конференции (Миннесота Юнайтед отстает на 16 очков), но и для всего дивизиона в целом (Нью-Йорк Сити отстал на семь пунктов).

Таким образом, за два тура до финиша Лос-Анджелес выиграл Кубок болельщиков MLS - трофей лучшей команде регулярного сезона. После окончания этой части кампании команды сыграют в плей-офф, чтобы выявить победителя сезона.

Ранее сообщалось, что форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

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Теги: Лос-Анджелес, США, МЛС, чемпионат США по футболу, футбол, MLS
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