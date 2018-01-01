Милевский отметился ассистом в матче против БАТЭ

Динамо Брест на своем поле сыграло вничью с БАТЭ.

Брестское Динамо сыграло вничью с БАТЭ (1:1) в рамках центрального поединка перенесенного 18-го тура чемпионата Беларуси.

Отметим, что хозяева первыми открыли счет в этом матче - Михаил Гордейчук замкнул передачу украинца Артема Милевского. Правда, уже в начале второго тайма, БАТЭ восстановили паритет.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Брест - БАТЭ:

Динамо Брест - БАТЭ 1:1

Голы: Гордейчук,46 - Драгун, 53.

Динамо Брест: Гутор, Веретило, Павловец, Дениш Дуарте, Милевский, Нехайчик, Гордейчук (Савицкий, 85), Кисляк, Нойок, Кики, Лаптев (Хобленко, 67).

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Риос, Филипович, Копитович, Стасевич, Бага, Драгун, Симович, Милич (Мукам, 85), Скавыш.

Предупреждения: Кисляк (85), Гутор (89) - Симович (65), Риос (66), Филипенко (89).